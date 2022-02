Salud CDMX y ADIP deberán responder al Congreso sobre el uso de ivermectina

El Congreso capitalino enviará a los titulares de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, y de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Merino, preguntas parlamentarias para que informen sobre la metodología utilizada en el análisis que encabezaron sobre la entrega de kits médicos con ivermectina a pacientes con COVID-19.

La propuesta hecha por el diputado perredista Jorge Gaviño originalmente contemplaba la solicitud de una mesa de trabajo con ambos funcionarios, tras la controversia generada por el hecho de que la plataforma que había publicado el documento, SocArXiv, lo retiró de su portal.

No obstante, Guadalupe Morales, vicecoordinadora parlamentaria de Morena, solicitó que dicha propuesta fuera modificada para que su bancada pudiera apoyarla.

«Que se envíe al Congreso un informe pormenorizado del impacto de la ivermectina en la Ciudad de México; en dicho informe se deberán incluir las respuestas a las (dos) preguntas hechas por cada grupo parlamentario y tendrán de plazo para su remisión a esta Junta de Coordinación Política a más tardar el lunes 14 de febrero», dijo la diputada.

También señaló que, en caso de que el proceso de preguntas parlamentarias no fuera satisfactorio o no respondiera a las dudas de los grupos parlamentarios, entonces sí se podrá llevar a cabo una mesa de trabajo con ambas autoridades.

La propuesta fue aceptada por el diputado Gaviño, pero los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano se opusieron e incluso se pronunciaron en contra de que la bancada del sol azteca haya respaldado la propuesta de Morena.

El legislador panista Federico Döring señaló que este mismo procedimiento se aplicó en la Primera Legislatura, cuando se solicitó la comparecencia de Florencia Serranía, exdirectora del Metro, por la caída de un tramo elevado de la Línea 12.

Döring afirmó que el proceso de preguntas legislativas fue usado entonces para dar tiempo a que se diera el relevo en el Metro de la ciudad.

«Aceptar eso es pecar de ingenuo y concederle a Morena un beneficio de la duda que no merece, por eso nosotros no apoyamos esa postura, y no voy a dejar hipotecada mi dignidad para que una mayoría facciosa me dé la información a la que todos tenemos derecho», dijo Döring.

El emecista Royfid Torres señaló que su partido estaba dispuesto a apoyar la propuesta original de las mesas de trabajo con Salud y la ADIP, pero el cambio propuesto por Morena lo aleja como oposición en este tema.

La propuesta de preguntas parlamentarias a las dos instancias por el tema de la ivermectina quedó aprobada con los votos del PRD, de Morena y del PT.