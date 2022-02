VIH compite contra el coronavirus y también tiene nueva variante 

Hace unos días, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) ha alertado, sobre la existencia de una nueva variante del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), indicando que, las personas que viven con este subtipo del virus, experimentan el doble de la tasa de disminución del sistema inmunitario, tienen cargas virales más altas (cantidad de virus en la sangre) y son vulnerables a desarrollar SIDA de dos a tres veces más rápido tras el diagnóstico.



Diez millones de personas que viven con el VIH en todo el mundo aún no están en tratamiento, lo que alimenta la propagación continua del virus y la posibilidad de nuevas variantes, el VIH es la pandemia más mortífera de la actualidad, cobrando la vida de una persona cada minuto, sumando un total de 36 millones de víctimas mortales y 79 millones de personas infectadas; además de que todavía no existe una vacuna o cura.



Aunque los expertos de ONUSIDA han informado que esta variante recientemente identificada no representa una amenaza importante para la salud pública, reafirman, la urgencia de llegar a todos los ciudadanos con pruebas y tratamientos oportunos que permitan frenar o minimizar la propagación de esta enfermedad.