RSPCA deja sin michis al futbolista Kurt Zouma luego de que lo descubrieran maltratando a su gato.

A través de redes sociales fue publicado un video en el que se puede ver al futbolista frances Kurt Zouma maltratando a uno de sus gatos, por lo que el día de hoy el club inglés del West Ham anunció que su defensa será castigado con la mayor multa posible, la cual equivale a casi 300 mil euros.



Poco antes de este anuncio, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), la mayor asociación de defensa de los animales, indicó que los dos gatos del futbolista le habían sido retirados, que se encontraban a salvo y que cuidarían de ellos.



Kurt y el club cooperan totalmente con la investigación y el jugador ha aceptado voluntariamente todas las medidas tomadas, indicando que el jugador está lleno de remordimientos, que ha aceptado inmediatamente la multa y ha pedido que la cantidad sea destinada a una organización de protección de los derechos de los animales.



Actualmente existe una petición en la página de internet change.org a través de la cual se que reclaman acciones judiciales contra el jugador acumulando un total de 170 mil firmas hasta las 14:50 horas locales de este miércoles.