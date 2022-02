El mexicano Donovan Carrillo concluye su participación en la Final del Patinaje Artístico de Beijing 2022

El histórico patinador de México, Donovan Carrillo, realizó su rutina en el Estadio Cubierto de la Capital y fue calificado con un 138.44 en el programa libra. Sumado con su calificación del programa corto, que fue de 79.69 su más alta personal, obtuvo un gran total de 218.13. Siendo, al momento, la cuarta puntuación de los primeros seis participantes, el primer grupo de la competencia en Beijing 2022.

Al son de las canciones de Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura y Carlos Rivera, Sway de Dean Martin y María de Ricky Martin. Con su actuación en Beijing 2022 el jalisciense firmó la mejor participación no solo de un mexicano en la disciplina, también de un latinoamericano.

El entrenado por el mexicano, Gregorio Núñez, tuvo una puntuación de 66.56, en los elementos. Mientras que en la calificación de componentes puntuó 72.88, y se le restó un punto debido a una caída. Con un traje negro con vivos en plata, Donovan hizo vibrar a todo un continente en su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Los elementos con los que el mexicano se presentó fueron: quad toeloop, triple axel, triple loop, triple flip, flio change foot spin, choreo sequence, triple lutz+triple toeloop, triple flip+single euler+ triple salchow, triple lutz+double axel, step sequence, change foot combination spin y change foot sit spin.

Carrillo, salió de la pista y dijo “Los amo México” en el final de su rutina.