Las nominaciones de exgobernadores para embajadas abren nuevo frente en el PRI

El gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, abrió un nuevo conflicto al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras nominar a tres exgobernadores emanados de esa institución política como representantes de México en el exterior.

Se trata de los exmandatarios de Sinaloa, Quirino Ordaz; de Sonora, Claudia Pavlovich, y de Campeche, Carlos Aysa, quienes fueron nominados como embajador de España, cónsul de Barcelona y embajador de Republica Dominicana, respectivamente, y están a un paso de ser expulsados del tricolor por aceptar un cargo del partido en el poder: Morena.

“No es un tema personal y el dirigente del PRI no promueve expulsión de ningún militante o simpatizante, simple y sencillamente es una decisión que tomó el Consejo Político Nacional”, señaló en su momento el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas.

El también exgobernador de Campeche señaló que la expulsión es un tema estatutario y lo deberá resolver el Consejo Político Nacional en el momento que cada uno de ellos tome posesión. No obstante, desde que el presidente López Obrador anunció su intención y propuso a Quirino Ordaz, éste pidió permiso en el CPN y le fue negado, por lo que es de esperarse que suceda lo mismo con Pavlovich y Aysa, de quienes Moreno Cárdenas insistió en que el Consejo deberá tomar su decisión.

Estos tres estados tuvieron elección el año pasado, y en los tres ganaron candidatos de Morena. En el caso de Sinaloa, Rubén Rocha; en el de Sonora, Alfonso Durazo, y en Campeche, Layda Sansores. En éste último, incluso hubo conflicto post electoral, derivado de las impugnaciones de Movimiento Ciudadano y el PRI, que era el partido gobernante y cuyo abanderado de la alianza Va por México, fue Christian Bello, sobrino del dirigente Alejandro Moreno, Alito.

Desde el año pasado, que se anunció la propuesta de Quirino Ordaz, López Obrador calificó de “inmoral e indigno” que se amenazara con quitar sus derechos políticos y llamó al partido a reflexionar su postura, y meses más adelante sumó a otros dos gobernadores priistas.

No es la primera vez que en el gobierno de López Obrador se proponen priistas para embajadas y consulados. En 2019, la Secretaría de Relaciones Exteriores propuso a Víctor Manuel Barceló Rodríguez como embajador de México ante Uruguay, cargo que el exgobernador de Tabasco ejerce actualmente o Raúl Bolaños-Cacho Guzmán, exdiputado federal y local del PRI y el PAN, nombrado cónsul en Sao Paulo, Brasil.

La expresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, Gabriela Cuevas, no considera un “error” invitar a exgobernadores de la oposición, pues señala que “la militancia partidista no debe ser razón para excluir a nadie”, sino las cuentas que los gobernadores dejaron en sus estados y que cuenten con los perfiles y los planes de trabajo que presentarán.

“La política exterior mexicana debe ser una política de estado, que refleje la pluralidad de México y la consolide en una misma visión y proyecto centrada en los intereses nacionales”, escribió en una columna titulada “La diplomacia mexicana, entre la pluralidad y la desconfianza” en la que advirtió que los “nombramientos políticos” no son nuevos ni innovadores en la diplomacia mexicana.

“El sexenio de Vicente Fox impulsó a políticos de derecha e izquierda al frente de numerosas embajadas y consulados. El gobierno de (Felipe) Calderón no fue la excepción y vimos a renombrados priistas ocupar muy importantes posiciones en el extranjero, que lejos de ser vistos como un pacto oscuro, eran negociados por sus partidos y bancadas en una especie de ‘cuota’. Durante el mandato de (Enrique) Peña los nombramientos para la oposición fueron relegados a posiciones menores, por eso pareciera que la pluralidad no es necesaria o al menos no está en nuestra memoria inmediata”, escribió.

Hay ejemplos de políticos que fueron representantes de gobiernos de otros partidos. Es el caso del expriista y experredista Porfirio Muñoz Ledo, quien en el sexenio del panista Vicente Fox fue embajador en la Unión Europea y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Otro caso destacado fue el de la priista Rosario Green, quien fue embajadora en Argentina, de 2001 a 2004, también con Fox. En ese mismo sexenio, fue designada Roberta Lajous como representante de México en Cuba en sustitución del perredista Ricardo Pascoe, quien tuvo un conflicto con el canciller Jorge Castañeda.

Otro ejemplo se tuvo en el gobierno de Peña Nieto, cuando la la exprocuradora calderonista Marisela Morales fue cónsul en Milán, Italia, entre otros.

Incluso, actualmente, el gobierno morenista tiene a destacados tricolores en el servicio exterior, uno de ellos es Fernando Castro Trenti, candidato del PRI y de otros partidos en 2013 a la gubernatura de Baja California, quien ahora es el encargado de promoción económica en el consulado de México en Houston. También tiene a Carlos Jiménez Macías, como ministro de asuntos políticos en España.