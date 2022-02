“No es fobia, es que tenemos que respetarnos”: Aclara AMLO tras anunciar «ruptura» con España.

Durante la conferencia matutina de este jueves 10 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró la situación actual del país tras anunciar un «ruptura» con España, a quien desde el inicio de su mandato exige una disculpa por los crímenes que sus antepasados cometieron en el país, y que además ha señalado en repetidas ocasiones que en sexenios anteriores, empresas españolas también se dedicaron a saquear a México.

AMLO aseguró que con la «ruptura», el se refería a una pausa para serenar la relación para evitar que empresas españolas abusen en México.

«Vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa, no hable de ruptura, no. Dije ‘vamos a hacer serenar la relación, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó. No es fobia, es que tenemos que respetarnos, deberían de ofrecer hasta disculpas, no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio, repito, no ruptura», explicó.

El mandatario aseguró que su gobierno será respetuoso con España, pero no se permitirán más abusos y saqueos como en sexenios anteriores.

«Nosotros somos muy respetuosos del pueblo español, tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España, pero en los últimos tiempos, durante el tiempo neoliberal, empresas españolas apoyadas por el poder político tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo», señaló el mandatario.

Y agregó: «Nos vieron como tierra de conquista, eso fue lo que dije ayer, al grado de que en cada sexenio había una empresa favorita de España».