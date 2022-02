¡Vaya suerte! Indigente se gana la lotería en España, el boleto se lo habían regalado.

Cuando la vida te da la mano hay que aprovechar la oportunidad, tal fue el caso de un hombre en situación de calle que paso de «pobre a millonario» luego de que se ganara la lotería en España.

Según informaron, este sujeto vivía en la calle y pasaba las noches en una estación de autobuses, luego de varios días acudió a un albergue y ahí decidió revisar si su boleto tenía algún premio, grata fue su sorpresa cuando se enteró que el boleto estaba premiado con 35 mil euros, equivalentes a unos 822 mil pesos en México.

El premio no lo pudo cobrar pues al no tener papeles no podía acreditar su identidad, pero por suerte un padre le prestó dinero para poner sus documentos en regla y ahora este hombre ya tiene el dinero en sus manos, lo más curioso de todo es que el boleto se lo habían regalado.