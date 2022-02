¡Se siente bien bonito! expresó una de una de las mujeres que por primera vez van a votar en la Montaña de Guerrero Tenemos miedo de que nos saquen de la Comunidad, sin embargo los usos y costumbres no pueden estar por encima de la dignidad de las mujeres.

La Montaña de Guerrero es una de las siete regiones que conforman este estado al sur del país, lugar donde los usos y costumbres siempre han sometido a las mujeres de la comunidad sin embargo, la esperanza llegó para 9 mujeres indígenas de la comunidad de Ocotequila, a quienes se les había prohibió votar durante una elección ejidal el pasado 2 de enero.



El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEG) desechó los usos y costumbres impuestos por una oligarquía de hombres de esta comunidad Nahua, obligando al ayuntamiento de Copanatoyac a reponer la elección, marcando por primera vez en la historia del Estado la impugnación y anulación de una elección de este tipo por no dejar participar a las mujeres.



“Tenemos miedo cómo va a reaccionar la comunidad, que nos saquen sería como lo extremo, espero que entiendan que no lo hicimos para estar en contra de los hombres, sino porque es algo que se nos está denigrando: los usos y costumbres no pueden estar por encima de la dignidad de las mujeres” declaró Antonia Ramírez, encargada de hacer visible la queja ante las redes.



“Se siente tan bonito que por primera vez mi mamá dice ‘antes de morirme voy a votar’ y esa es la mayor satisfacción, concluyó Antonia.



En esta localidad donde apenas se habla español y son pocos los que saben leer y escribir, sus mujeres ahora saben y entienden bien que el votar es un derecho, para todas y todos estás 9 indígenas se han convertido en ejemplo para que niñas, mujeres y ancianas hagan valer sus derechos.