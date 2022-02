Invasión emplumada en la NASA de California

El Centro Ames de la NASA en Mountain View, California, ha informado que la sede ha sido invadida por pavos salvajes, lo cual ha comenzado ha a generar graves problemas en las instalaciones.

La principal razón de que las aves permanezcan ahí, es que al ser “mascotas” no oficiales la gente se niega a dejar de alimentarlas, provocando que los pavos defequen por todo el campus, bloqueen el tráfico, además de que picotean ventanas y automóviles; incluso representan una amenaza para los aviones de la agencia.



La agencia está preocupada que ante la temporada de anidación la situación en Ames se salga aún más de control, ante lo cual han iniciado un trabajo en conjunto con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre (USDA) de California para atrapar y reubicar a las aves de manera segura.



Tanya Espinosa vocera del USDA dijo que, el tiempo para la reubicación es esencial no solo porque los pavos pronto anidarán, sino también porque los funcionarios quieren asegurarse de que los pavos jóvenes no aprendan de los pavos viejos las malas prácticas.