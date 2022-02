El Tren Maya, otra ‘conquista’ para las empresas españolas

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por “pausar” las relaciones entre México y España, debido a los “abusos” y el “saqueo” que, bajo su perspectiva, han hecho las empresas hispanas en el país.

No obstante, su propio gobierno ha dado contratos por miles de millones de pesos a empresas españolas para el desarrollo del Tren Maya y la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, obras clave del sexenio.

La respuesta de España no se hizo esperar y, en un llamado al respeto mutuo, citó algunas cifras que demuestran la importancia de la relación comercial y económica entre ambas naciones. España, por ejemplo, tiene inversiones en México equivalentes a 70,000 millones de pesos. Por su parte, López Obrador matizó este jueves su postura, pero indicó que las empresas ibéricas deberían pedir perdón a México por el saqueo.

“No hablé de ruptura, no, vamos a serenar la relación, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían ofrecer hasta disculpas, no lo han hecho” Andrés Manuel López Obrador

Senermex, FCC Construcción, TSK, Grupo Azvi son algunas de las empresas de origen español que participan en obras de infraestructura clave del gobierno de la Cuarta Transformación.

El caso Sener, de Peña Nieto a López Obrador

Senermex Ingeniería y Sistemas es una filial del grupo español Sener, fundada en 1956 y que recibió millonarios contratos durante los sexenios pasados, incluyendo algunos en alianza con OHL. Esta última señalada por el mandatario como “la empresa favorita” de Enrique Peña Nieto.

Sener, sin embargo, no se quedó atrás, pues durante años recibió contratos de CFE, Pemex, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Marina, el Instituto Mexicano del Petróleo.

Ahora, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la filial mexicana de Sener, Senermex, ganó un contrato con un valor de casi 313,200 millones de pesos para la Supervisión de Proyectos Ejecutivos del Tren Maya, tal como lo indica el sitio oficial que destinó el gobierno para dicha obra.

Senermex también elaboró, entre 2013 y 2014, diversos estudios relacionados con el Tren Interurbano México-Toluca. En ese entonces, por dichos trabajos recibió del gobierno de Enrique Peña Nieto 489.9 millones de pesos.

Carlos Slim y las compañías españolas del NAIM al Tren Maya

La empresa española FCC Construcción, en conjunto con Grupo Carso, cuenta con un contrato por 15,994 millones de pesos para la construcción del Tren Maya. Carlos Slim tiene una gran participación como accionista de FCC y es dueño del Grupo Carso.

Ambas empresas conformaron la Operadora CICSA para concursar en las licitaciones de dicha infraestructura.

Pero cabe mencionar que para FCC Construcción y la española Acciona tenían, en su momento, el principal contrato para construir la terminal aérea del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que canceló Andrés Manuel López Obrador tras llegar al gobierno. La construcción de dicha terminal estaba valuada en 84,800 millones de pesos.

Energía para el Tren Maya ‘en manos’ españolas

Una parte de la energía con la cual se moverá el Tren Maya provendrá de dos ciclos combinados de gas natural que serán construidos por dos empresas españolas, en el estado de Yucatán.

La Comisión Federal de Electricidad desarrollará estos dos nuevos ciclos que estarán ubicados en Valladolid, para la generación de 1,000 Megawatts y Mérida, para la generación de 500 MW.

Para este propósito, la CFE adjudicó un contrato de 300 millones de euros, el equivalente a más de 7,000 millones de pesos, a la empresa española TSK, la cual conformó un consorcio con otra compañía ibérica, Técnicas Reunidas, y la japonesa Mitsubishi Power, para realizar distintas fases del proyecto.

Técnicas Reunidas, por su parte, recibirá alrededor de 355 millones de dólares por el diseño y la ejecución de las plantas al 50%.

Españolas en el Tren Maya y en el Corredor Transístmico

El Proyecto del Corredor del Istmo de Tehuantepec también es una de las obras de infraestructuras más importantes para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y las compañías españolas tienen una importante participación para su construcción.

Grupo Azvi, una compañía española, también fue beneficiada por contratos para la construcción del Tren Maya. En conjunto con su filial Construcciones Urales y la empresa GAMI, lograron un contrato por más de 8,787 millones de pesos; de acuerdo con información recopilada por PODER.

El contrato, ganado en 2020 en una licitación pública, es para elaborar el proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de la plataforma y vía del Tren Maya en el tramo Calkiní-Izamal.

El grupo Azvi, sin embargo, también tiene un contrato para la rehabilitación del tramo del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en el tramo Medias Aguas-Ubero, a través de la subsidiaria construcciones Urales, en asociación con Regiomontana de Construcción y Servicios. El contrato fue por 786 millones de pesos más impuestos.

Comsa Infraestructuras, perteneciente la familia Miarnau, una de las más acaudaladas de Cataluña, fue ganadora de un contrato de casi 600 millones de pesos, para rehabilitar el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, junto con Grupo Constructor Diamante.