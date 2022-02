Acabar con negocios sucios y no infringir el T-MEC, acuerdos entre AMLO y Kerry El segundo encuentro entre el presidente de México y el enviado del gobierno de Joe Biden se desarrolló en un ambiente cordial, en el que ambos manifestaron sus preocupaciones y llegaron a acuerdos.

Tras un recorrido por los salones y murales de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el enviado especial para el Clima de los Estados Unidos, John Kerry, sostuvieron su segundo encuentro presencial, en el que acordaron combatir los efectos del cambio climático, pero en el cual también se tocó la reforma eléctrica, un asunto que ha generado críticas y preocupación entre políticos y empresarios estadounidenses.

La llegada de Kerry a México se dio a cuatro meses de su visita a Palenque, Chiapas en donde el gobierno de López Obrador y Joe Biden suscribieronla Declaración conjunta de México y Estados Unidos sobre el cambio climático, pero también en días en los que se discute la iniciativa de reforma eléctrica que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a empresas privadas.

Energías limpias sí, negocios sucios no

El propósito del encuentro, según se anunció de manera oficial, fue para acelerar la cooperación en torno a la crisis climática, expandir la generación de energía renovable y crear un clima de inversión sólido.

Sin embargo, además de conversar sobre el cambio climático, López Obrador y Kerry ahondaron sobre la reforma eléctrica.

“Le aclaramos que estamos a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios y que vamos a convencer y a persuadir de que a todos nos conviene que no se debilite, que no se socave, que no se destruya la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tenemos que defender a esa empresa pública”, compartió López Obrador en su conferencia matutina de este 10 de febrero.

El presidente compartió que le explicó que durante años se hizo un uso incorrecto del mercado eléctrico, beneficiando a empresas particulares e intentando debilitar a la CFE.

“El propósito era que el mercado eléctrico lo manejara solo el sector privado, que no interviniera el sector público, por eso eliminaron a la compañía eléctrica del centro (Luz y Fuerza del Centro), por eso el despido de los trabajadores. Es un plan que venía de tiempo atrás, por eso también no invirtieron en la Comisión Federal de Electricidad, fueron cerrando plantas, dejando que se convirtieran en chatarra”, planteó el presidente.

El presidente López Obrador argumentó que su gobierno busca acabar la corrupción en el sector eléctrico, pero que la aprobación de su iniciativa es una decisión que corresponderá al Congreso mexicano.

Reforma eléctrica

Aunque el encuentro se desarrolló de forma cordial, el enviado especial fijó al presidente de México su preocupación porque la reforma al sector eléctrico no infrinja el tratado comercial que suscribieron México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

«Expresamos preocupaciones de que no nos vayamos contra el TMEC, que es importante tener reformas que van a ser, y creo que él quiere esto, que las reformas no actúen como un obstáculo para un mercado abierto y competitivo”, manifestó en una entrevista a Reuters.

Desde su anuncio en octubre de 2021, la iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución ha causado preocupación en Estados Unidos. El embajador de esa nación en México, Ken Salazar, dijo en noviembre pasado que a las empresas estadounidenses les causa incertidumbre la propuesta para modificar el marco legal eléctrico porque tienen invertidos un billón de dólares.

Los compromisos acordados

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron instalar un Grupo de Alto Nivel sobre Energías Renovables y Cambio Climático que tendrá el propósito de: