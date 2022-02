Tesla llama a revisión a casi 579,000 autos por posible peligro a peatones

Tesla se enfrenta a una nueva polémica en Estados Unidos, donde retiró casi 579,000 automóviles del mercado debido a una función que emite sonidos a través de un altavoz externo, los cual podrían poner en peligro a los peatones, de acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el organismo, la función en cuestión se llama Boombox y permite a los conductores reproducir sonidos mientras los autos se mueven. Sin embargo, tal herramienta viola las normas federales de seguridad para autos eléctricos, pues en los autos de Tesla la función cancela las señales de advertencia para los peatones cuando están en movimiento.

“Mientras Boombox y el sonido de alerta de peatones son sonidos mutuamente excluyentes, los sonidos emitidos usando Boombox podrían interpretarse para oscurecer o evita que el sistema de advertencia de peatones cumpla con los estándares de seguridad”, escribió la agencia.

Debido a esto, Tesla llamó a revisión vehículos Tesla Model X, S e Y que van entre los años 2020 y 2022, así como otros Model 3, de 2017 a 2022, según los registros de la NHTSA, la cual también explicó que la función se habilitó en diciembre de 2020.

Según la agencia, la investigación comenzó en enero de 2021, cuando Tesla explicó que la función cumplía con los estándares de seguridad en Estados Unidos, pero en septiembre abrió una investigación más profunda, lo cual dio como consecuencia que el 29 de enero de este año, la compañía deshabilitará Boombox en conducción, punto muerto y reversa por medio de una actualización del software.

No obstante, este es el decimoquinto retiro que la empresa hace de sus automóviles desde enero de 2021, de acuerdo con los registros de la NHTSA, así como el cuarto en las últimas dos semanas.

La semana pasada, la empresa tuvo que retirar del mercado casi 54,000 vehículos equipados con el software de “conducción autónoma total”. Asimismo, llamó a revisión otros 800,000 autos porque las campanillas de recordatorio de cinturón de seguridad no sonaban cuando el conductor no tenía abrochado el cinturón y esta semana, 27,000 coches fueron retirados porque los sistemas de calefacción no descongelaban el parabrisas lo suficientemente rápido.

A finales del año pasado, Tesla canceló su función de jugar videojuegos mientras el auto estaba en movimiento, debido a una investigación iniciada contra la empresa por atentar contra la seguridad de los usuarios.

Pero eso no es todo, pues la NHTSA también está investigando a la empresa por utilizar el sistema de asistencia al conductor Autopilot menos sofisticado de Tesla, el cual ha generado 12 choques contra vehículos de emergencia estacionados en las carreteras. En dichos percances, al menos 17 personas resultaron heridas y una murió.

Otras polémicas en las cuales se encuentra inmersa la compañía tiene que ver con discriminación, pues el organismo de derechos civiles del estado de California acusó al fabricante de discriminación contra trabajadores negros en sus fábricas.

De acuerdo con Kevin Fish, director del organismo, este halló “evidencia” de que la fábrica de Tesla en Fremont “es un lugar de trabajo segregado racialmente, donde los trabajadores negros enfrentan insultos racistas y discriminación en la asignación de tareas, discplina, salarios y promociones”.