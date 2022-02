En duda presentación de Snoop Dogg en Super Bowl por demanda de abuso sexual.

A dos días del tan esperado Super Bowl, la presencia de Snoop Dogg en el medio tiempo está en duda luego de que el pasado 8 de febrero una modelo cuya identidad no ha sido revelada, presentara una demanda en contra del rapero por abuso sexual.

La modelo explicó que en el año 2013 acudió a un evento de Snoop por invitación sin embargo, luego de la presentación del músico, el colega y amigo del rapero, Bishop Don «Magic» Juan, la llevó contra su voluntad a la casa de Snoop, en donde esté habría obligado a la mujer a que le realizara sexo oral.

La mujer también explicó que este comportamiento se repitió en el estudio del rapero cuando en nueva cuenta la obligo a sostener actividades intimas sin su consentimiento.

En la demanda hecha por la modelo abusada, también se mencionan a Gerber y Co, Inc.; Broadus Collection, LLC; Casa Verde Capital, LLC; y Merry Jane Events, Inc, sin embargo, ninguna de las compañías relacionadas a Snoop Dogg ni el propio rapero han dado una declaración oficial a la supuesta acusación, de igual forma no se ha confirmado que ante este hecho la participación de Snoop en el Super Bowl sea cancelada.

El medio tiempo del Super Bowl ha ido en decadencia con el paso de los años, pero para este 2022 pintaba a ser una joya al traer ala vieja guardia conformada por Snoop Dogg, DR. Dre, Eminem, quienes estarían acompañados por Mary J. Blige y Kendrick Lamar, pero ahora todo se mantiene en suspenso, pues se desconoce si Snoop aparecerá.