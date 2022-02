«Ya es grande», AMLO dijo que espera que su hijo se defienda ante acusaciones por su vida de lujos.

Durante su conferencia de este Viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de nueva cuenta sobre el caso de la vida de lujo de su hijo José Ramón López Beltrán asegurando que espera una respuesta de su primogénito, pues asegura que «ya es grande».

«Bueno, espero que José Ramón conteste, ya es grande, de qué vive (…) no es atacar a mi hijo Andrés por los chocolates ‘Rocío’, no es atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston, supuestamente estaba vinculada con una empresa estadounidense que trabaja para Pemex, lo cual no es cierto, no hay conflicto de intereses, además ya la autoridad se está haciendo cargo de investigar, es un montaje de Loret de Mola, ya estos ataques a mis hijos, pero no es a mis hijos, es a mi, ahora si que tomo nota», aseguró.

Obrador también declaró que ninguno de sus hijos se relaciona con asuntos públicos y mucho menos, que estos influyan dentro del sexenio del tabasqueño .

«José Ramón tiene 40 años, es independiente y no tiene que ver con el gobierno, porque ninguno de mis hijos tiene que ver con asuntos públicos, ninguno de mis familiares, porque yo hice un compromiso con el pueblo de México de no permitir ni la corrupción, ni el amiguismos, ni el influyentismo, ni el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política y no le voy a fallar al pueblo», explicó.

Varias personas en México han criticado al presidente por profesar una ideología de austeridad en el país y el gobierno, pero al mismo tiempo sus hijos llevan vidas de lujo en lugares fuera del territorio mexicano, todo esto fue revelado gracias a aun reportaje elaborado por el periodista Carlos Loret de Mola, con quien desde hace un par de años mantiene una pelea política.