¡Al infinito y más allá! queretano Misael Jiménez irá a la NASA

Misael Jiménez Hernández originario de Querétaro, es un joven estudiante de Ingeniería Robótica y Sistemas Digitales en el Tec de Monterrey a quien la NASA eligió para participar en uno de su programa International Air and Space Program, en el Centro Marshall en Alabama.



El International Air and Space Program (Programa Internacional Aéreo y Espacial), es un evento educativo de 5 días que involucra trabajo en equipo, resolución de problemas y comunicación entre estudiantes e ingenieros expertos de la NASA. A través del cual los expertos colaboran en los proyectos de biomedicina e ingeniería aeroespacial que los estudiantes enviaron.



Sin embargo, para poder cumplir su sueño Misael requiere juntar la cantidad de 3 mil 500 dólares (aproximadamente 70 mil pesos mexicanos) equivalentes al costo del programa, por lo que a través de sus redes sociales ha solicitado el apoyo de todos los mexicanos.



Algunas formas de apoyar el talento de este jóven, son a través de la adquisición de una de las gorras con el logo de la NASA que ha puesto a la venta o a través de donaciones económicas directamente en su cuenta BBVA: 4152 3135 9307 3443 o al Paypal: https://www.paypal.com/paypalme/misaeljh?country.x=MX&locale.x=es_XC así que no lo dudes y colabora para que este gran sueño se cumpla.