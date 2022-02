A México le está quedando grande la labor de cuidar sus especies marinas

La Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció el día de ayer que solicitará una consulta bajo el Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), bajo el argumento de que el Gobierno mexicano no está cumpliendo con sus obligaciones medioambientales sobre cuidado de la vaquita marina y la totoaba.



La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) ha calificado a la vaquita marina como una especie en “peligro crítico” siendo su mayor amenaza la pesca ilegal de totoaba, un pez cuyo alto valor le ganó apodo de “la cocaína del mar”. De la misma manera organismos no gubernamentales llevan años ejerciendo presión para que la administración mexicana proteja más a la vaquita, pero a pesar de las constantes campañas, las autoridades mexicanas siguen desacatando sus obligaciones medioambientales.



Ante esta primera consulta solicitada por EU con México, la Secretaría de Economía tan solo respondió con un “Enterados”, confirmando el mismo jueves que recibió la solicitud de consulta, asegurando que impulsará la protección de las especies marinas del país. Sin embargo, si la controversia no se resuelve con ninguno de los mecanismos, el país vecino podrá solicitar un panel.



Por el momento la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) cerró los puertos del país a embarcaciones mexicanas alegando que México “no ha hecho lo suficiente para evitar que sus barcos pesquen ilegalmente en aguas estadounidenses”. Ante esto, Mario Sánchez, director regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) declaró: “Es una gigantesca área de omisión en el gobierno de México … Es el resultado de omisiones que se han dado durante muchos años en materia pesquera a nivel nacional”.