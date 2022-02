PAN, PRI y PRD acuerdan candidatura única para las elecciones de 2024

Las dirigencias nacionales del PAN, PRI, PRD acordaron construir un frente lo más amplio posible de la mano de la sociedad civil que les permita avanzar hacia una “tercera vía” alejada del neoliberalismo y el populismo, rumbo a 2024, así como postular un candidato único, sea de los partidos o de la sociedad civil.

“O nos unimos o nos hundimos”; el candidato presidencial, vendrá después, coincidieron Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, líder nacionales panista, priista y perredista, respectivamente.

Al reunirse con integrantes de Futuro 21, los líderes partidistas reconocieron que el gobierno entró en un escenario de desesperación “y no va a cambiar”, de ahí que la tarea central de la oposición será mantenerse unida, así como reforzar su coordinación y mecanismos de colaboración.

Demetrio Sodi, coordinador de esa asociación civil, reveló en entrevista posterior al encuentro privado realizado en la Hacienda de los Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, que el objetivo al que llegaron los tres dirigentes nacionales es construir un acuerdo político-electoral hacia 2024, alejado del neoliberalismo y del populismo.

Y sobre la posibilidad de que impulse una sola candidatura presidencial, comentó que “ellos hablaron, los tres partidos políticos, de que han llegado a un acuerdo –la prioridad, obviamente son las elecciones de este año, del 23 y obvio, del 24– de tener un solo candidato o candidata que esté a la cabeza de la coalición Va por México”.

El expriista detalló: “Creemos que ante la situación que vive el país, le urge un gran acuerdo entre los partidos y las organizaciones ciudadanas (…) Entonces, llegamos a un acuerdo de trabajar juntos para tener una tercera propuesta, una tercera vía para el desarrollo de México que beneficie a todos los mexicanos y que sea realista”.

Además, solicitó a las dirigencias nacionales que, a la hora de elaborar su agenda legislativa, incluyan los temas que interesan a la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales.

“No puede ser solamente una agenda política y económica, queremos que una agenda incluya las demandas ciudadanas, sería un elemento para jalarlas de nuestro lado a miles y miles de organizaciones que quieren participar pero que no se ven reflejados en las agendas legislativas de los partidos”, expresó.

PAN, PRI y PRD: la coincidencia

“Un ataque a mi compañero de batalla con quien, por cierto, además, hemos coincidido y otras veces no, pero que estamos en la misma trinchera es debilitarnos nosotros. Un ataque entre nosotros no da, no beneficia a la causa superior”, dijo Cortés Mendoza.

«En el blanquiazul, nos pusimos un objetivo en el partido: ganar para México, no para el PAN, ganar para México la presidencia para 2024 y eso es lo que creo que debemos hacer todos juntos”. “O nos unimos o nos hundimos”, enfatizó.

“¿Qué retos yo veo? – planteó– que la cohesión tiene que ser real en todos los aspectos porque (…) vemos al adversario del peligro que está ocurriendo desde Palacio Nacional”.

De su lado, Alejandro Moreno expresó que “tenemos un vehículo, lo que necesitamos es un buen piloto, en la candidatura y lo vamos a construir en su momento y en tiempo”.

“Este sexenio ya se acabó. Este gobierno se acabó en lo que ocurrió a la familia Le barón, se violentó el Estado mexicano, el estado de derecho y todo lo que ha sucedido es una cadena de errores. Lo que necesitamos es que el electorado también ‘lo sepan y convencerlos’”, expuso.

Una sola propuesta para 2024

Para el priista, el objetivo del encuentro tuvo como objetivo “consolidar una sola propuesta para 2024; trabajar juntos PAN, PRI y PRD e invitar a un frente amplio de organizaciones de la sociedad civil, de partidos políticos para poder tener una propuesta seria y responsable”.

Jesús Zambrano asentó: “Ya vendrá después el momento de definir como le hacemos para seleccionar la candidatura de la presidencia en el 2024, pero eso viene después, lo urgente debe ser la coordinación”.

En su visión, “hoy es todavía más imperativo que en 2021, que vayamos sumando esfuerzos para caminar juntos de aquí al 24. Juntos en términos de nuestra propia coalición legislativa, en la perspectiva de que pueda ampliarse, pero indispensablemente de la mano de la sociedad civil”.

La reunión entre el PAN y la Segob

Por otra parte, el dirigente nacional panista, Marko Cortés, dijo que su partido no va esperar de manera permanente las mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación (Segob), por lo que esperarán un tiempo, de lo contrario, las darán por canceladas.

«Como diría el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), está en pausa. Nosotros no vamos a esperar de manera permanente. Ya quedó claro que no quieren platicar con seriedad; entonces, esperaremos un poco más y de no formalizar la reunión, nosotros simplemente la estaríamos dando por cancelada», comentó.

Y es que el inicio de las mesas de trabajo para abordar la Reforma Eléctrica y temas económicos se pasaron del 24 al 31 de enero y, posteriormente al mes de febrero, sin que a la fecha se logre concretar.