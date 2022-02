Horarios y transmisión de la jornada 5 de la liga MX, Puebla se mantiene como líder general con 11 puntos. Chivas vs Tigres y Santos vs América son los encuentros más vibrantes que tendrá la jornada.

Este sábado 12 de febrero continúan los partidos de futbol de las diferentes ligas del mundo. Aquí te presentamos una guía de los juegos, horarios y canales donde podrás verlos en vivo en televisión o streaming.

Hoy hay actividad en la Liga MX, la Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga, Mundial de Clubes, Ligue 1, y Liga MX Femenil.

Dónde ver hoy la Liga MX EN VIVO

Chivas vs Tigres | TUDN, Chivas TV, Afizzionados, Canal 5, Azteca 7 | 17:00 horas |

San Luis vs Toluca | ESPN, Star+ | 17:00 horas |

Cruz Azul vs Necaxa | TUDN, Canal 5 | 19:00 horas |

Santos vs América | TUDN, Canal 5, Azteca 7 |

Para el día de mañana se presentará un duelo de felinos cuando los Pumas reciban al León en Ciudad Universitarias, ambos equipos vienen de perder, Pumas cayó hace ocho días en Tijuana y León perdió el lunes por la mínima diferencia ante el Cruz Azul.

Ojo, cabe señalar que todos los horarios corresponden al centro de México.