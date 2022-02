Finalmente, José Ramón da la cara ante polémica por vida de lujos.

Después de días intensos de críticas en su contra por su estilo de vida lleno de lujos en Estados Unidos, José Ramón López Beltrán dio la cara y aseguró que el no tiene injerencia alguna en el Gobierno de México, que se encuentra bajo el mando de su padre Andrés Manuel López Obrador.

“Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al 100% de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia”, explicó en un escueto documento.

Cientos de usuarios exigieron a López Beltrán dar la cara y revelar de donde provienen sus ingresos, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibiera el supuesto salario que tiene el periodista Carlos Loret de Mola, luego de que en un reportaje presentara la lujos vida que José Ramón tiene en Estados Unidos, algo muy contrario a la ideología de «austeridad» de su padre.

En el corto documento que utilizó José Ramón para defenderse explicó que sus ingresos provienen de su trabajo como asesor legal en una empresa de desarrollo y construcción en Houston en Estados Unidos, donde labora desde 2020.

La respuesta del hijo de AMLO se da dias después de que el mandatario dijera que su hijo podía defenderse, pues ya estaba grande.

«Espero que José Ramón conteste, ya es grande, de qué vive, pero el señor Loret de Mola que se dedica a atacarme, porque en sentido estricto, si lo analizamos no es atacar a mi hijo Andrés por los Chocolates Rocío, no es atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston, supuestamente que estaba vinculada con una empresa estadounidense que trabaja para Pemex, lo cual no es cierto, no hay conflicto de intereses… es un montaje de Loret de Mola”, dijo ese día.