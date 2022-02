No es cierto que de amor no se muere, conoce el síndrome del corazón roto Morir de amor es posible cuando una persona sufre de este síndrome, sus síntomas son similares a los de un ataque al corazón.

Marcelo Ramírez Mendoza, médico especialista de la Unidad de Servicio de Cardiología del Hospital General, advirtió que, morir de amor puede ser una realidad que no hay que tomar a la ligera, ya que, cuando una persona es víctima del síndrome del corazón roto su vida realmente corre peligro.



La cardiomiopatía de Takotsubo o como coloquialmente se le conoce “Síndrome del corazón roto” presenta síntomas similares a los de un ataque al corazón, con la única diferencia de que este puede presentarse en personas que gozan de buena salud y que no tienen antecedentes de enfermedades cardiacas.



Este padecimiento cardiaco, desarrolla una incapacidad del corazón para trabajar, misma que puede provenir de una condición de tristeza, angustia o estrés muy severa, asociado a situaciones como rompimientos amorosos o situaciones de pérdida, el cual afecta mayormente a las mujeres.



Algunos de los síntomas de este síndrome son: dolor en el pecho, falta de aire, sudoración fría y palpitaciones y aunque las víctimas casi siempre logran recuperarse en menos de cuatro semanas y sin que tener secuelas, no siempre resulta así ya que a nivel mundial, el 3% de los casos fallece.