Vacuna mexicana Patria, aprueba su Fase 1 del proyecto

A través de canales oficiales se ha anunciado que la Fase II del estudio clínico para la vacuna mexicana Patria ha recibido luz verde. Esta vacuna ha sido desarrollada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en colaboración con los laboratorios mexicanos Aviemex.



Para la Fase I participaron 90 voluntarios que no habían sido vacunados previamente, hasta el momento los resultados obtenidos demuestran que el proyecto Vacuna Patria es seguro y tiene potencial inmunogénico contra el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. El estudio aún requiere de la participación de más de 400 voluntarios, por lo que las autoridades responsables del mismo hacen un llamado para sumarse a este esfuerzo solidario.



Los voluntarios interesados deberán registrarse en este enlace: https://encuestas.conacyt.mx/index.php/831584, y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Vivir en la Ciudad de México.

Tener 18 años o más.

Contar con un esquema de vacunación anticovid completo de al menos 4 meses antes de iniciar el programa.

No haber tenido enfermedades respiratorias durante los últimos 21 días.

No estar embarazada, ni lactando.

Contar con un buen estado general de salud.

No estar participando en otro protocolo de estudio.



Recordemos que, de acuerdo con lo declarado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de aprobarse la Vacuna ‘Patria’ podría estarse aplicando no solo en México sino también en Latinoamérica, ya que existen muchísimos países de esta región del continente que todavía no tienen ni una sola dosis.