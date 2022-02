Habrá informe quincenal de justicia a periodistas, luchadores sociales y mujeres, asegura AMLO El mandatario expuso que el gobierno federal trabaja para “que el que cometa cualquier delito, no goce de impunidad”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que el reporte mensual de seguridad se ampliará para dar a conocer avances sobre las acciones de justicia a periodistas, luchadores sociales y mujeres.

“Todo esto preocupa mucho a la gente. (…) Diario estamos ocupados trabajando para evitar estos crímenes y para castigar a los responsables”, subrayó.

En conferencia de prensa sostuvo que el gobierno federal trabaja para “que el que cometa cualquier delito, no goce de impunidad”.

“Vamos a seguir trabajando en todos los estados. El propósito es enfrentar la inseguridad, la violencia, con el apoyo de las entidades y de los municipios”, enfatizó.

Sobre el homicidio del periodista Heber López, el mandatario informó que los presuntos responsables ya fueron trasladados al reclusorio de Tehuantepec, Oaxaca.

Detalló que los policías detuvieron a los posibles implicados sin armas y fueron apoyados por agentes de la Fiscalía Estatal.

“Estamos reforzando de manera conjunta. Ya están detenidos y se está haciendo la investigación”, puntualizó.

Adelantó que el jueves en Tijuana, Baja California, presentará una actualización del caso de la periodista Lourdes Maldonado.

“Se tienen detenidos y se está buscando la autoría intelectual, pero sí está avanzando”, refirió.

Por otro lado, López Obrador celebró el manifiesto de apoyo que 18 gobernadoras y gobernadores firmaron a favor de la Cuarta Transformación.

En este sentido, convocó a otros mandatarios locales a apoyar las iniciativas y cambios a la Constitución propuestos por el Poder Ejecutivo.

En particular se refirió a la reforma eléctrica. Recordó que tiene el propósito de defender la soberanía nacional y evitar el predominio de monopolios extranjeros en el país que encarecen el costo del suministro de energía.

“Lo que estamos defendiendo es que no aumente el precio de la luz porque si no hay un cambio a la ley se tiene que seguir entregando subsidios, dinero del presupuesto, no a los consumidores, a las empresas y nosotros queremos que el subsidio se entregue al consumidor”, remarcó.

El mandatario dijo a las y los legisladores que el contexto actual es ideal para demostrar si en verdad son representantes populares.

“¿Están del lado de las empresas para que aumente el precio o están del lado de la Comisión Federal de Electricidad, de apoyar a esta empresa pública y del compromiso de no aumentar el precio de la luz?”, cuestionó.