CON LA MECHA MUY CORTA

Para nadie es un secreto que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra obcecado por una lucha que ha sacado una versión de él que pocos conocían.

Irascible, el mandatario ha dejado ver su desprecio contra quienes se han atrevido a hacer su trabajo, contra dos periodistas, que en su momento exhibieron en sus sitios reportajes acerca de las residencias de su hijo mayor, José Ramón.

Son inaceptables sus excesos verbales, además de que se encuadran, algunas de sus acciones, en la comisión de presumibles violaciones legales, pero así, transformado en el ente que determina cuál medio está con el pueblo y cuál no, el presidente se ha lanzado en una airada ofensiva en contra de los periodistas que lo critican.

Lo hemos visto incapaz de detener la avalancha de críticas desatadas, que afectaron seriamente la imagen de honestidad del presidente, por un lado, pero por otro, el hecho de que la mayor de las descalificaciones a su discurso de austeridad, lanzado no tan sólo en la esfera pública, sino en la vida privada, y no sólo de los funcionarios públicos, sino en general de la población cuando hace llamados a tener solamente un par de zapatos.

No se trata de un elemento del cual pueda prescindir, sino de un miembro de su familia, de José Ramón que no solo es su primogénito, sino que ha sido a lo largo de los últimos años uno de sus operadores más fiables; tanto, que en la campaña presidencial del 2018 fue el encargado de ella en el Estado de México.

Pero el presidente se metió a un terreno por demás arriesgado, porque, una y otra vez ha acusado a un periodista de ser un golpeador, un mercenario y si esto es significaría, entonces, que es el encargado de golpear al presidente.

Una posible respuesta la podría haber otorgado el presidente en una conferencia cuando mostró las supuestas fuentes de financiamiento del periodista en 2021.

La paradoja es que, según esa gráfica, el principal “patrón” del periodista en cita es Televisa (11.8 millones le pagó en 2021, afirmó), la empresa que recibe el mayor financiamiento de su gobierno, en materia de publicidad, de ahí el tono de reclamo a los “directivos de Televisa”, a los que casi amenazó con cuestionarles el porqué de ese pago.

Y al desgranar los supuestos ingresos del periodista, apareció Radiópolis, empresa que según el dicho presidencial es propiedad del grupo empresarial español editor del periódico El País, en la que, por si fuera poco, dijo que estaba el empresario Cabal Peniche y que en Latinus participa “el ex gobernador Roberto Madrazo” y su familia.

Es grave que el mandatario se erija como el “Hermano mayor” que todo vigila y todo califica y que, en aras de la supuesta transformación, se atreva a dictar que no se le puede criticar porque él es quien la está llevando al cabo, de ahí sus frases sobre lo que deben hacer los periodistas, pues, dice, “periodismo distinto es el que está orientando, concientizando… abrazo a los que defienden el proceso de transformación… tengo el apoyo de dos moneros, ¡Sólo dos!, pero que son de la gente más lúcida, comprometida…”.

O sea, todos los demás, los que no están con él, ni son lúcidos, ni están con el pueblo, porque ya no debe haber “medias tintas, no hay ni para dónde hacerse, ya no se puede simular…”.

Lo que mostró el presidente en estos días no es más que la continuidad de lo que ha evidenciado a lo largo de su gobierno y es que, si hay acusaciones públicas en contra de alguien de su equipo, él lo avala, lo defiende y acusa, de inmediato, a “los conservadores”, pero si hay necesidad de investigar la conducta de alguno de los suyos, entonces que lo haga alguno de sus otros subordinados.

El trabajo de los periodistas, la línea editorial o incluso las consignas de un medio no deban ser exhibidas y cuestionadas, sólo que no le corresponde al Estado, o a los gobernantes, o a los políticos en turno, dictar directrices profesionales o éticas a la prensa, hacerlo es atentar contra la reina de las libertades, la de expresión, sin ella no son posibles las demás y hoy el presidente está convertido en lo contrario que dijo sería al llegar a Palacio Nacional.

Y si la conducta presidencial en el caso de Loret de Mola es deplorable, en el de Carmen Aristegui ya no alcanza calificativos, ya que además de lanzarle una serie de epítetos, llegó al extremo de acusarla de haber “engañado” al movimiento pues, dijo, ha realizado “reportajes calumniosos”, la acusó de estar a favor del “bloque conservador”, que ha engañado “por mucho tiempo”, simulaba, afirmó y sostuvo que “está a favor del bloque conservador”.