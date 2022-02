¡Quiere llorar, quiere llorar! Entre sollozos, AMLO dijo estar orgulloso de sus hijos por resistir tanto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de su vida desde que en Tabasco se convirtió en opositor, revelando todo el sufrimiento que trajo a su familia esa decisión, pues sus hijos sufrían rechazos al momento de buscar escuelas.

Recordó que cuando el moviente en defensa del petróleo en 1995 le metió una orden de aprehensión con todo el código penal, que dijo que eran como 11 delitos para obligarlo a ampararse o fugarse, en ese entonces pasaban helicópteros del CISEN en ese entonces, teniendo a Tello como titular y a Roberto Madrazo como gobernador.

Dijo que los Helicópteros se quedaban encima de su casa, y agradeció a la periodista Lourdes Galas y a Carmen Lira «que los fueron ab buscar… a mis hijos, entonces ellos ya sabe que es esto, me da mucho orgullo que resistan, se han portado bien, aunque saben que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio publico, lo saben perfectamente, mientras yo he sido dirigente ellos no han ocupado ni un solo cargo, porque ese es el acuerdo que tenemos, lo saben muy bien y yo les pido que se sigan portando bien como lo están haciendo», declaró el presidente.

Para finalizar, AMLO aseguró que sus hijos se han portado bien y no están ni un poco cerca de convertirse en Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de José María Morelos, a quien calificó como un traidor a a la patria por pasarse al bando de los conservadores.