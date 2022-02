¡SE BUSCA! Solicitan captura internacional en Caso Robinho El ex jugador brasileño Robinho, quien fue condenado en Italia por violación, tiene orden de extradición y captura internacional emitida por este país.

Luego de que se pensaba que el ex futbolista de Santos y de la Selección brasileña Robson de Souza (Robinho) de 38 años de edad, no cumpliría su condena en tierras italianas tras ser sentenciado a 9 años, por la violación cometida en contra una joven en 2013, en la que también participaron varios amigos suyos; autoridades de este país han emitido una orden de captura internacional solicitando la extradición.



El Tribunal de Casación de Roma confirmó la sentencia del juzgado de Milán contra Robinho, sin embargo, recientemente la Fiscalía milanesa ha solicitado la extradición además de emitir una orden de detención internacional contra el ex futbolista y su amigo Ricardo Falco, quien también fue condenado por el mismo hecho por el Tribunal Supremo italiano.



Se sabe bien que Robinho reside en Brasil desde hace tiempo, país donde la Constitución Política le da protección a sus ciudadanos, prohibiendo la extradición, a pesar de esta condición, la justicia italiana continuará insistiendo en sus peticiones para que se cumpla con la requisitoria. Por el momento el Santos Fútbol Club rescindió su contrato luego de que se diera a conocer el fallo judicial.