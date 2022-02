Inicio/Internacional/ Incendios avanzan sin control en Argentina Incendios avanzan sin control en Argentina Imágenes dantescas, animales quemados, más de 600.000 hectáreas destruidas y miles de damnificados.

Un total de nueve focos de incendio continúan avanzando sin control por la provincia argentina de Corrientes al noreste del país en donde el fuego ha arrasado más de medio millón de hectáreas de campo durante los últimos días.



Las imágenes que ha dejado el fuego son dantescas, yacarés huyendo de las llamas, animales sedientos, muertos y quemados, cientos de especies de aves en riesgo, campos y casas devastadas y miles de damnificados, los elementos del cuerpo de bomberos se dicen agotados tratando de combatir el fuego que se sigue expandiendo y arrasando todo a su paso, dejando esta provincia destrozada con el 6 % de su territorio calcinado.

El gobernador provincial, Gustavo Valdés, describió la situación como “caótica”, debido a la combinación de altas temperaturas, baja humedad y sequía que asola la región de Corrientes desde hace varios meses. “Hay mucha desesperación, esto no lo vivimos nunca, estamos preocupados, esto está desbordado, es un infierno“, reconoció esta semana el gobernador en una entrevista televisiva



Mientras el fuego sigue avanzando y las llamas arrasan con todo a su paso, en redes sociales, se multiplican los reclamos en contra del presidente Alberto Fernández por no acudir a la zona y las críticas y exigencias de renuncia de Juan Cabandié, ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; organizaciones ambientalistas advierten que el problema es resultado del sistema de explotación de la tierra y de todos los recursos naturales que ha derivado en una crisis climática.



Una de las acciones más concretas que se han tomado por parte del Gobierno Nacional es el envío a Corrientes, de un desembolso extraordinario y no reembolsable de 100 millones de pesos (alrededor de un millón de dólares) para atender la emergencia; por su parte otras provincias, han enviado helicópteros, camiones, bomberos y brigadistas, pero mientras no llueva es prácticamente imposible que logren apaciguar los incendios.