Palazuelos confirma su retirada como candidato de MC al gobierno de QRoo

El actor y empresario Roberto Palazuelos confirmó este viernes que ya no será el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) para la gubernatura del estado de Quintana Roo, que se disputará en junio próximo.

En entrevista con El Universal , Palazuelos señaló que tomó esta decisión antes de que la dirigiencia nacional del partido «lo baje» de la contienda, lo cual se decidirá de manera oficial este sábado, según lo informado por el área de prensa de MC.

«Me bajo antes de que me bajen, porque hay un grupo dentro de MC que se siente ofendido y preocupado por mis declaraciones y cómo pueden manchar la imagen de la marca», dijo en la entrevista.

Palazuelos indicó que sostuvo una reunión con Dante Delgado, dirigente nacional de MC, quien le expuso que la militancia estaba renuente a su postulación por temor a la probable afectación a la «marca política» ante las polémicas generadas en las últimas semanas.

Y aunque Dante Delgado –afirmó– le ofreció quedarse en el instituto político, Palazuelos lo rechazó.

«Si no me quieren, ¿a qué me quedo? Me voy enorme en las encuestas, sabiendo que yo representaba la única oposición real y el único que podía ganar era yo. Regresaré a mis negocios y también aclararé en juzgados las calumnias de las que fui objeto», advirtió.

Palazuelos descartó que su salida de la contienda sea por «acuerdos en los oscurito» para dejarle el camino libre a Mara Lezama, alcaldesa de Cancún y posible candidata de Morena al gobierno de Quintana Roo.

Palazuelos reiteró que en el encuentro, tanto Delgado como él acordaron que era mejor hacerse a un lado para no afectar a la «marca».

Asimismo, consideró que la militancia que rechazó su candidatura se dejó llevar por gente hizo grillas internas en el partido a partir de las declaraciones que él hizo en medios de comunicación.

«Yo pierdo, pero también ellos pierden mucho (…) Siento que MC no va a ganar ninguna elección de las que hay ahorita, y esta (su candidatura) era una gran oportunidad de ganar el estado, (porque) era la única oposición real», agregó.