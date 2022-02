AMLO aseguró que no habría problema si la FGR investiga a su hijo.

Durante la mañanera de este lunes 21 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que en caso de que se abrieran la carpeta de investigación en contra de su hijo José Ramón López Beltrán, no habría ningún problema, pues «todos debemos de comparecer ante la autoridad».

Las declaraciones las da después de que la FGR iniciara una carpeta de investigación por posibles hechos de corrupción con los contratos que Pemex ha entregado a la empresa petrolera Baker Hughes, así como con la renta de una casa que habitó José Ramón y su esposa Carolyn Adams en Houston, Texas.

«No tengo información, pero en el caso que se abrieran la carpeta de investigación no hay ningún problema, todos debemos de comparecer ante la autoridad y el que nada debe, nada teme. Esto ha quedado de manifiesto que es una campaña de desprestigio con la máxima del hampa periodismo según la cual, lo repito y lo seguiré repitiendo, que «la calumnia cuando no mancha tizna».

AMLO aprovechó para pedir a su hijo mayor y a su esposa no presentar denuncias, asegurando que las constantes acusaciones en su contra y de sus familiares forman parte de una campaña de desprestigio que busca debilitar la imagen del gobierno en le país.

«Si van a presentar denuncias, que se le dé curso en contra de José Ramón, su esposa, que ellos, si lo desean que hagan lo propio, yo les recomendaría que no lo hagan, que ellos no, que respondan si hay denuncias. Imagínense, si yo me pongo a denunciar a los que me calumnian pues no tendría tiempo para gobernar», finalizó.