Dan por muerta a una recién nacida en San Luis Potosí, pero no entregan el cuerpo

Los padres de una niña recién nacida que fue sustraída de la clínica del Seguro Social Número 2 de Nicolás Zapata en el área de Maternidad en San Luis Potosí, denunciaron los hechos a través de sus redes sociales, indicaron además que el personal de la clínica los amenazaron con no hacer pública la denuncia.



La madre de la menor asegura que al momento del parto sostuvo a su pequeña hija, asegurándose de que respiraba y que fue hasta después de la expulsión de la bebé que la anestesiaron, cuando recobró la conciencia el Director de la clínica Roberto Mendoza Salazar y un supuesto pasante ajeno al IMSS de Nombre Martín Miguel Segovia le indicaron que su hija había fallecido, incluso ​​este último firmó el certificado de defunción sin darles el cuerpo de la pequeña ni más información sobre donde se encuentra.



El Padre y la abuela de la niña revisaron contenedor por contenedor la zona de conservación de cuerpos de la clínica número 2, acompañados de trabajadores de una funeraria particular sin obtener resultados, cansados de la situación solicitaron la presencia de la Policía de investigación de la Fiscalía Estatal pero luego de entrevistarse con el personal y director del hospital, solo les indicaron que pasarán al Ministerio Público para formalizar su denuncia.



Cabe señalar que el cuerpecito de la recién nacida no ha sido encontrado ni vivo ni muerto desde el día jueves que la madre dió a luz. Los Padres solicitan a las autoridades el pronto esclarecimiento de lo ocurrido, para poder tener a su hija en brazos, declarando que cuando esto ocurra pedirán una prueba de ADN para tener la certeza que realmente es su pequeña.

Los padres creen no ser las únicas personas de bajos recursos a quienes les han hecho esto de desaparecer a sus hijos, además de los malos tratos y la falta de atención en el servicio, abusan de los pasantes porque muchas veces estos no saben que hacer o ante quien acudir; piden que se investigue al personal por desaparición de infantes , venta de órganos, o lo que resulte y por último solicitan al Gobernador del Estado que les ayude a investigar y dar con el paradero de su bebé.