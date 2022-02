O todos coludos o todos rabones, AMLO exige a más periodistas aclarar sus “sueldos desproporcionados”

Luego de que Carlos Loret de Mola publicara un reportaje sobre la vida de lujos del hijo mayor del titular del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió nuevamente al periodista que informe por voluntad propia sobre cuánto dinero gana.



Pero eso no quedó ahí ya que durante la mañanera Obrador barrio parejo diciendo que “el que nada debe, nada teme” y que no estaría nada mal que a Loret se unieran también periodistas como Joaquín López Dóriga, Carmen Aristegui y Ciro Gómez Leyva, además de Jorge Ramos y el hijo del señor Krauze, León Krauze debido a que ambos trabajan para Televisa y Univisión con sueldos desproporcionados.



El presidente aseguró que el “Instituto de la Transparencia” le prohíbe dar a conocer la información que tiene de los ingresos de periodistas, lo cual lamentó porque permitiría saber cómo está la desigualdad en nuestro país y en el mundo, incluso al interior de los mismos sectores o gremios.



Finalmente López Obrador solicitó al gobierno de Estados Unidos que ya no esté financiando a grupos que actúan abiertamente como opositores de gobiernos, en su caso particular, de un gobierno legal y legítimamente constituido, porque es un acto injerencista que viola la soberanía nacional.