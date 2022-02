(Vídeo) Cartel de Sinaloa anuncia captura de hombres relacionados con el CJNG y asesinato de estudiantes en Zacatecas.

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve a presuntos miembros del Cartel de Sinaloa, quienes han capturado a presuntos miembros del CJNG y a los que vincularon con el asesinato de 5 estudiantes ocurrido en días anteriores.

En este vídeo, los miembros del Cartel de Sinaloa dijeron pertenecer al operativo «MZ» cuya misión es “exterminar a todo aquel que dañe al pueblo”.

En un comunicado dijeron que: «Lamentamos los hechos de los últimos días, donde estas basuras mataron a unos estudiantes inocentes, se les hará justicia”, dice uno de los encapuchados.

Los encapuchados aseguraron que ellos no atentarán contra el gobierno ni contra la población, así mismo remarcaron que no pactarán con organizaciones, sea el cártel que sea, por lo que piden no hacer caso a extorsiones.

«Nos disculpamos con la ciudadanía por los daños colaterales que sea han ocasionado en Jerez y Valparaiso”, añade.