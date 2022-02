Detienen a violadora serial que abusaba de lo compañeros de sus hijos.

En Tennesse, Estados Unidos, una mujer identificada como Melissa Blair, fue detenida acusada por el delito de violación luego de que se descubriera que ofrecía los compañeros de sus hijos vapeadores a cambio de sexo.

Su arresto ocurrió el pasado 15 de febrero y es acusada de 18 cargos de violación de menores, cuatro cargos de trata de personas mediante la prostitución condescendiente, solicitación de un menor y confiscación de bienes personales.

La investigación en su contra inició gracias a una carta anónima que la señalaba como violadora, además de que todas sus víctimas tenían entre 14 y 17 años de edad.

Autoridades del condado McMinn infomraorn que por lo menos hay nueve víctimas masculinas confirmadas con incidentes que ocurrieron desde la primavera de 2020 hasta finales de 2021 entre estudiantes de McMinn Central High School en la ciudad de Englewood.

La mujer tenía acercamiento a los jóvenes porque apoyaba al distrito escolar, por lo que muchas veces se pensaba que era una maestra, cuando la realidad era otra, sus hijos desconocían sus actividades y solo acudían al distrito escolar a tomar clases.

«Estamos devastados en este momento. No se dan cuenta de cómo devasta a una familia. Cómo están las familias en casa y no sabemos qué hacer a continuación. No tengo idea de cómo seguir adelante con esto”, declaró la madre de una de las víctimas.

Por ahora, solo se sabe que Blair tendrá que pagar un afianza de 100 mil dólares y el próximo 28 de febrero se realizará la lectura de los cargos en su contra.