LOS PEQUEÑOS GRANDES ERRORES

Reza el dicho que “poco aprieta quien mucho abarca” y ello queda al dedillo al presidente de México, quien desde que inició su administración pintó un panorama ideal para los ciudadanos mexicanos.

Lejos estaban de imaginar que al poco tiempo quedarían encerrados en una labia estéril que, lejos de hacer pensar en un futuro promisorio, está abonando a la división, al hartazgo y, lo que es peor, a verse los unos a los otros con desconfianza.

Prudente es señalar que esa es una de las tesis primigenias de la mal llamada izquierda mexicana que, cooptada por priístas de prosapia – como lo es Andrés Manuel López Obrador y la gran mayoría de su séquito -, ha corrompido las tesis que enarbolaban los izquierdistas utópicos de mediados del siglo pasado.

El caso es que el caldo de cultivo se sigue meneando y si no fuera por la exhibición de tantas mentiras, quizá tendríamos ya el país que el tabasqueño pretende, que no es otro que aquel que pudiera ceñirse a la antítesis de “no robar, no mentir, no traicionar”.

Vemos un ejemplo de todo lo anterior, en cuanto a las tesis de la 4T.

En junio de 2021 se adelantó que la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) financiaría la modernización de 804 kilómetros de vías férreas que le asignó la hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la cual, ya negociaba la asignación presupuestal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que ese proyecto, anunciado en su momento, conectarían con el Tren Transístmico.

El primer tramo era de El Chapo, Veracruz, a Palenque, Chiapas, trayecto de 328 kilómetros. Y el segundo de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a Ciudad Hidalgo, Chiapas, con 476 kilómetros.

Hay que mencionar, antes de continuar, que este es uno de los proyectos más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no se ha cansado de presumir la renovación de las vías del llamado “Tren del Istmo”, y es que justo fue a finales de 2021 cuando se anunció esto como si se tratara del tren que conectaría a México con Dinamarca.

Pero hete aquí que algo falló y se provocó el descarrilamiento de un tren de carga en el tramo Palomares–Nuevo Progreso, en la zona norte del Istmo de Tehuantepec. No hubo muertos, pero quedaron destruidos los nuevos durmientes de cemento, pérdida de contenedores y mercancías.

El “Tren del Istmo” ha dejado ver que en la renovación que se presumió los durmientes son de muy baja calidad y los expertos señalan que se debió a que los durmientes no fueron cimentados correctamente con el llamado balasto.

En el tema también está involucrada la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF)y el Sindicato Ferrocarrilero y hay que sumar que empresas involucradas en el grave accidente, están trabajando en el Tren Maya, y en el proyecto del Tren Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Quien avaló la calidad de los materiales sabe que nunca pasaron el control de calidad mucho menos su colocación, el tamaño de los trenes, y un largo etcétera.

En síntesis, no robar, no se cumple en este y quizá muchos casos; no mentir, tampoco aplica; no traicionar, pues qué decir, si está a ojos vista que se está traicionando a los mexicanos con tantas y tantas mentiras.