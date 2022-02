Pumas buscará la victoria esta noche para avanzar a los cuartos de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

La noche de este miércoles 23 de febrero, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México buscarán la victoria ante el cuadro tico del Saprissa para mantenerse en el camino de la Liga de campeones de la CONCACAF y así avanzar a los cuartos de final donde se enfrentarían al New England de Estados Unidos, quien calificó directamente luego de que sus rivales, el AS Cavaly de Haití abandonara la competencia por no contar con visas para sus jugadores.

El encuentro se disputará a las 21:30 horas de este día y será transmitido por Fox Sports, por su parte, el estratega de Pumas, Andrés Lillini fue contundente al asegurar que a pesar de ser catalogados como favoritos para acceder a los cuartos de final, no se fían del equipo costarricense, ya que han demostrado ser un rival de que puede complicarlos demás, tal y como pasó en la ida, en donde el equipo tico logró rescatar el empate a dos, después de ir abajo en el marcador en dos ocasiones.

Los universitarios enfrentarán a Saprissa con cinco bajas por lesión, entre las que se encuentran los jugadores Nicolás Freire, Alek Álvarez, Jorge Ruvalcaba, Amaury García y Cristian Battocchio, este último la verdad es que no cuenta, pues en realidad nunca hace nada.

El marcador global es de 2-2 con ventaja para los felinos quienes cuentan con el gol de visitante.