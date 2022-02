AMLO: Conflicto en Ucrania no afectará la generación de energía El dirigente detalló no tendremos problemas ante una posible crisis energética por el conflicto Ucrania-Rusia

Desde Palacio Nacional, en la mañanera del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que el conflicto entre Ucrania y Rusia no afectará a México en cuanto a la generación de energía se refiere.

Al mandatario se le cuestionó sobre una probable crisis energética dijo lo siguiente “No tenemos problemas, porque tenemos contratos para recibir gas. En caso de que aumente el precio, tenemos otras energías para producir electricidad, tenemos combustóleo, el carbón en caso extremo”.

Ante el conflicto Ucrania-Rusia, López Obrador, mencionó “No queremos que haya conflictos, somos partidarios de la paz, del diálogo, de los acuerdos, que actúen de manera responsable las naciones hegemónicas.”

Señaló “Está pendiente la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Consejo de Seguridad de la ONU que ya fijó su postura. Somos partidarios de la no intervención, no aceptamos que un país invada a otro. Es contrario al derecho internacional, esa es la política de México, la no intervención y la libre autodeterminación de los pueblos».