Estas marcas de mezcales saldrán del mercado

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre la salida del mercado de algunas marcas de mezcal por incumplir con la normatividad del país debido a que un estudio reveló que encontró productos con menos alcohol, menos producto, así como una marca que no es mezcal.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, detalló en entrevista con Milenio que se analizaron 36 marcas de mezcal donde también se explican los tres tipos de mezcales existentes, ancestral, artesanal e industrial, y los principales agaves de los que se procesa.

El más grave que detectamos, que incluso, a ese lo vamos a sacar del mercado, es un mezcal muy famoso que se llama Gusano Rojo, este no cumple con las especificaciones de la norma oficial para hacer mezcal. No es mezcal, casi es, pero no, porque no cumple con la norma. Este sí se pasaron de rosca… iniciamos los procedimientos en contra de ellos, y va a terminar en un procedimeinto en contra del Consejo Regulador del Mezcal por haber dado la autorización de un producto que no cumple”, aseguró el funcionario.

Marcas de mezcal que no cumplen, según Profeco

El titular de la Profeco detalló que se detectaron otras cuatro marcas de mezcal que daban menos contenido que el declarado en la etiqueta y son los siguientes:

Mezcal Amarás

Mezcales de Leyenda

Mezcal 1903

Mezcal Alacrán

“Estos cuatro estaban dando menos contenido del que debían de dar, la botella señala el contenido, y no tiene eso, es hasta 5% menos, pero está por arriba de lo permitido como margen de erro. A estos se les sancionará”, sentenció.

Asimismo, el estudio arrojó que tres marcas de mezcal tenían menos alcohol del que deberían tener, y son los siguientes:

Mezcal 1903. Declara que tiene 38% de alcohol, y en verdad tiene 37.2%

Declara tener 40% de alcohol y contiene 38.6%

Kilómetro 70. Declara 40 y en realidad tiene 39% de alcohol.

Ricardo Sheffield Padilla explicó que en estos casos se debe de corregir su graduación alcohólica, “porque se refleja el poco control que se tiene en la producción”, finalizó el titular de la Profeco sobre la información que saldrá publicada en la edición de marzo de la Revista del Consumidor.

El mezcal es una bebida 100% mexicana, obtenida por la destilación del agave y la diferencia principal con el tequila es que es completamente artesanal y no tiene químicos añadidos.