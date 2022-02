México condena enérgicamente la invasión rusa a Ucrania

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, condenó la invasión de Rusia en Ucrania y llamó al cese al fuego inmediato en la región. El mensaje se da horas después de que el gobierno ruso inició una operación militar en territorio ucraniano y que autoridades de ese país pidieron una postura más fuerte.

“México condena enérgicamente esta invasión y llama a un cese al fuego inmediato que permita una salida diplomática y que proteja a la población y evite sufrimiento”, dijo el canciller en un mensaje en Twitter, el cual dijo son las instrucciones que le solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al mensaje que se comunicará en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Ebrard Casaubon reconoció la operación de Rusia como una “invasión”, aunque reiteró la postura que ha manifestado el gobierno federal de no intervención y a favor del diálogo.

“Ya no hay ninguna duda sobre ello, es una operación con una escala que cubre casi todo el territorio de Ucrania, y quisiera yo decirles que nuestra orientación principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania”, señaló.

Por la mañana, el presidente López Obrador había planteado que México no está a favor de ninguna guerra pues su principio de política exterior se rige por la resolución pacífica de los conflictos.

“En términos de política exterior nos vamos a seguir conduciendo promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra”, afirmó en su conferencia matutina.

Por su parte, Oksana Dramarétska, embajadora de Ucrania en México, pidió al país una posición más firme de condena al ataque de Rusia a territorio ucraniano, pues –señaló– no se aprecia con claridad esa postura.

“De México esperamos una posición muy clara porque hasta ahora no hemos sentido muy claramente la posición mexicana… respetamos mucho la consistencia de su apoyo a la integridad territorial de Ucrania, pero hoy necesitamos una declaración muy clara, declaración de condena a la agresión rusa; hasta ahora no la hemos sentido”, declaró en conferencia de prensa.

La respuesta del gobierno federal se da en ese contexto y detrás de la postura de otros mandatarios de América Latina. El canciller explicó que después de pláticas y conversaciones con más de siete distintos países y con la embajada en Ucrania, determinaron que se trata de una invasión.

El secretario recordó que México sufrió dos invasiones por parte de Francia, dos invasiones por parte de Estados Unidos; “perdimos la mitad de nuestro territorio, y por historia y tradición, por nuestra formación como nación, tenemos que rechazar y condenar energéticamente la invasión de un país como Ucrania por parte de una potencia como Rusia”.

Esta noche sesionará nuevamente el Consejo de Seguridad de la ONU en tanto que este viernes la OTAN también fue convocada a una reunión de emergencia para atender la invasión de Rusia en Ucrania, que ya ha cobrado más de 50 vidas.