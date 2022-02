Mexicanos en Ucrania son evacuados a Rumania.

En el segundo día de las hostilidades por parte de Rusia en contra de Ucrania, la embajadora mexicana Olga Beatriz García informó que los mexicanos que se encuentran en territorio ucraniano serán evacuados a Rumania para evitar que se vean afectados por la guerra que podría estallar en toda Europa.

«Estamos trabajando la evacuación en la frontera con Rumanía, en este momento tenemos al grupo de la ciudad Ivano-Frankivsk, estamos buscando ya la logística para poderlos trasladar, y alrededor de 50 personas nos han informado que tienen interés en ser evacuadas. Y ¿de dónde son? Son de Kiev, algunas personas de Odesa y de Lviv, que están en el noreste de Ucrania», informó la embajadora de México en Ucrania, Olga Beatriz García Guillén.

En cuanto a la situación del personal que se encuentra en la embajada de México en Ucrania la embajadora informó que «En la Embajada de México somos cuatro funcionarios, estamos bien, no salimos afectados; por supuesto todas las familias que nos han reportado ahora en las últimas horas están bien, no tenemos evidencia, incluso, de que alguien haya tenido algún percance por esta situación».

Mientras la situación se mantienen tensa, el canciller Marcelo Ebrard condenó la postura de Rusia, opinando que es posible una salida diplomática y no bélica como está ocurriendo ahora, pero curiosamente dijo que aunque no están a favor de las acciones rusas, México no romperá las relaciones diplomáticas con Moscú.

«Nosotros mantenemos las relaciones con la Federación Rusa, es una de las cosas que tenemos que hacer, mantener el diálogo con las diferentes partes que están participando en este conflicto», indicó.

Para finalizar Ebrard nuevamente aclaró que aunque están en contra de la incursión rusa, pero que de todos modos no romperan relaciones con ellos, «México ha respaldado desde un principio, con toda claridad, la independencia de Ucrania y su integridad territorial con base en sus fronteras reconocidas internacionalmente, de acuerdo a las resoluciones de las Naciones Unidas».