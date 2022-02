AMLO: “Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro” El presidente recordó que en 2012 redactó una carta para anunciar su retiro

AMLO: “Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro”

El día de hoy, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que cuando finalice su mandato cerrará su ciclo y se retirará, dijo “ya no puedo más”.

Durante su segundo recorrido por Palacio Nacional con periodistas, el ejecutivo recordó que en 2012 redactó un borrador, previo a un mitin en el Zócalo capitalino, para anunciar su decisión de ya no ser candidato.

Ante el cuestionamiento de un reportero sobre si todavía tiene el borrador, el mandatario señaló “No, no creo. Fue un borrador y dije van a hacer fiesta y todavía puedo hacer algo. No me siento insustituible, pero todavía puedo y, entonces, ya no leí la carta en el Zócalo y decidí seguir adelante, y ya pues conocen la historia reciente”.

Por otra parte, López Obrador, reconoció el trabajo de las reporteras y los reporteros, señaló “Estoy muy satisfecho, muy contento con el trabajo de todos ustedes, son mis hermanas y mis hermanos, aunque me critiquen y yo también”.