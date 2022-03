López Obrador presume que “Casa Gris” no afecta su aprobación No sirvió de nada la lanzada de mis adversarios que hicieron un escándalo por la casa de mi hijo en Houston

Durante su tradicional conferencia matutina, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el caso de la “Casa Gris” no ha afectado sus índices de aprobación, ya que tiene un índice aprobatorio del 65 por ciento.

Desde Palacio Nacional, el presidente, explicó que “no sirvió de nada la lanzada de sus adversarios que hicieron un escándalo porque la esposa de su hijo mayor José Ramón López Beltrán, Carolyn Adams rentó una casa en Houston, porque su aprobación se mantiene entre los ciudadanos”.

López Obrador, mencionó “el pueblo no es tonto. les cuesta mucho trabajo cambiar de estrategia, tiene que entender que ya no es como antes que la política se hacía en la cúpula y que el llamado círculo verde no contaba”.

Dijo que la encuesta hecha por un medio de comunicación muy famoso en México, es el resultado del buen trabajo que ha desempeñado hasta el momento, dijo que el pueblo se da cuenta que sus adversarios no lo quieren.

Detalló que sus adversarios pierden el tiempo con esa lanzada, detalló “yo no vine aquí a favorecer a familiares y amigos y a permitir la corrupción, el tráfico de influencias, los conflictos de interés”.

Por último, informó que “de acuerdo con encuestas que hace su gobierno, que son casa por casa, su popularidad se ubica por arriba del 70 porciento. Reiteró “y vuelvo a lo mismo, de qué les sirvió, todas las redes sociales, los bots”.