AUMENTARON 33% LOS ASESINATOS CONTRA LAS MUJERES EN MÉXICO

La violencia en contra de las mujeres ha roto cifras históricas en México, donde los asesinatos pasaron de 2 mil 796 en 2018, a 3 mil 716 en 2021; es decir, aumentaron 33%.

Pero no es lo único, ya que lo mismo ocurre con el delito de violación sexual que, en comparación con el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, cuando se registraron 15 mil 322 casos, en el 2021 hubo 21 mil 188, un aumento del 38 por ciento.

Hay que destacar que, de acuerdo con colectivos feministas y activistas, en México el año pasado hubo 58 violaciones sexuales cada 24 horas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de las cuales sólo se denuncian 2 de cada 100 agresiones.

Feministas coinciden en que la impunidad es la principal causa del aumento en los delitos sexuales contra las mujeres.

“Desafortunadamente en los casos de violencia sexual no pasa nada. Hay revictimización, ese es el pan de cada día. El año pasado tuvimos un caso de pederastia, el sacerdote más poderoso de Ciudad Juárez violó a una niña de los 9 a los 11 años, se hizo la denuncia por parte de los padres y varias organizaciones entramos a apoyar. ¿Qué pasó?, el ex secretario de este municipio dejó el cargo para defender al señor”, afirma Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Para nosotras el origen del problema tiene que ver, en primer lugar, con la impunidad: las mujeres van a denunciar y sus carpetas de investigación no proceden o no hay investigación, eso por un lado. Aquí en Guerrero tenemos el ícono de violencia sexual, el candidato a gobernador, papá de la gobernadora de Morena, no pasó nada y las víctimas quedaron ahí, esperando justicia”, asegura Viridiana Gutiérrez, coordinadora del Observatorio de Violencias contra las Mujeres, Obvio Guerrero.

De acuerdo con cifras oficiales, en los últmos tres años los casos de violación sexual pasaron de 17 mil 342 (2019) a 16 mil 544 (2020) hasta llegar a los 21 mil 188 (2021). El problema es que no es posible saber cuántas de estas víctimas son niños, niñas adolescentes, mujeres u hombres debido a que el gobierno federal insiste en no desagregar los datos.

Organizaciones feministas en Guerrero denuncian que, aunque la información desde la federación no es transparente, las consecuencias del delito no se pueden ocultar:

“Aquí tenemos los primeros lugares en embarazo infantil y adolescente, hemos enfatizado demasiado que todo esto es violencia sexual, las niñas no tienen que ser madres, no tienen que estar embarazadas. Estos embarazos son no planeados y no consentidos. Las adolescentes entre 14 y 17 años están pariendo hijos en Guerrero y esto agrava el problema porque los hijos y las hijas son más vulnerables a otras violencias y será una historia de nunca acabar”, enfatiza Viridiana Gutiérrez.

Cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) señalan que de los 7 mil 676 menores de 17 años que recibieron atención en hospitales por violencia sexual, 92 por ciento fueron niñas y adolescentes… y 15 de cada 100 resultaron embarazadas.

El aumento en los delitos contra las mujeres también tiene que ver con la violencia institucional: recortes a presupuestos, eliminación de programas de apoyo a las mujeres y de atención a víctimas.

“Ciudad Juárez ha sido a nivel nacional, como municipio, de los primeros lugares en violencia sexual contra mujeres y niños, lo mismo Chihuahua. (…) El gobierno pasado tenía una base de 18 millones de pesos para el tema de apoyo a víctimas y este año etiquetaron 5 millones para todo el estado. Recortaron 70 por ciento”, denuncia Imelda Marrufo.

“Otro ejemplo es el combate a la violencia de género. Si se suman las partidas asociadas con violencia y atención a víctimas del Anexo 13 que reportan Gobernación, Bienestar y el Ramo 47 se acumula un monto de 738.4 millones de pesos que es 0.6% menor en términos reales que el asignado para 2021. ¿Así cuidará el Gobierno Federal a sus mujeres?, señala Fátima Masse, directora de Sociedad Incluyente en el IMCO, en el texto “Mujeres olvidadas en el presupuesto 2022.