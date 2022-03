Sí se jugará la jornada 10 de la Liga Mx, pero el Querétaro no tendría actividad "Sigamos adelante con nuestra jornada y con este año mundialista", indicó el presidente de la liga, Mikel Arriola. Mientras se discuten las sanciones que recaerán sobre el club de los Gallos Blancos.

Mikel Arriola, presidente de la Liga Mx, confirmó que la jornada 10 de la competición se jugará como lo establece el calendario. Aunque aún no está confirmado que los Gallos de Querétaro jueguen el viernes, contra los Rayados de Necaxa, tal como estaba programado.

La reanudación de la Liga Mx ya es un hecho, según lo expresado por su presidente, Mikel Arriola, en una entrevista para el programa ‘Despierta’, de Televisa. Esto pese a los actos violentos que se vivieron, en el estadio de La Corregidora, en Querétaro, el fin de semana.

“Sí va a haber (jornada 10). Resolvemos este problema en sanciones y en las medidas de reforzamiento de seguridad y seguimos adelante con nuestras jornadas, con nuestros partidos, con todo el énfasis en seguridad y muy activos a pedirle a la gente que confíe en el fútbol y que sigamos adelante con nuestra jornada y con este año mundialista”, indicó Arriola.

Esto como respuesta a los incidentes que tuvieron lugar en el estadio de los Gallos Blancos de Querétaro, el sábado. Donde aficionados del Querétaro agredieron a aficionados del Atlas, dejando como saldo 26 heridos, 10 de ellos delicados y 3 de gravedad. Aunque sin ningún muerto, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por el gobierno de Querétaro.

En este sentido, dos cosas se resolverán esta semana, según Arriola, las sanciones “ejemplares” para los involucrados y una “ruta clara” para cerrar el espacio a las barras “violentas” de los diversos equipos de fútbol y la implementación de decisiones para impedir que se repitan este tipo de actos.

La Fiscalía General de Querétaro inició una carpeta de investigación por los delitos de “homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos” y aclaró que se utilizará toda la tecnología para dar con cada uno de los responsables.

Querétaro vs Necaxa no se jugaría

A pesar de que Mikel Arriola confirmó que la jornada 10 de la Liga Mx se jugará conforme al calendario de la competencia, aún no es un hecho que el equipo de Los Gallos Blancos de Querétaro tendrá actividad el fin de semana. Esto es así porque la Asamblea de los dueños de equipos tendrá lugar el martes y, en esta instancia, se tomarán las decisiones concernientes a las sanciones que podrían recaer sobre dicha institución deportiva.

En una entrevista con medios locales, el edil de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, indicó que de jugarse el partido de Querétaro contra Necaxa, este deberá llevarse a cabo a puerta cerrada:

“Lo que tenemos que hacer es establecer que de manera determinante, y hasta en tanto no haya más información y no tengamos de la federación una postura donde todos quedemos convencidos, no podemos hablar de que se pueda llevar a cabo un partido en condiciones normales, por lo tanto de llevarse a cabo tendrá que ser a puerta cerrada”, señaló el edil.