Asegura AMLO que México no sufrirá problemas de aumento de precio en combustible y energía eléctrica por invasión a Ucrania.

Durante la mañanera de este martes 8 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador hablo sobre los costos de los combustibles en el mundo y como estos se podrían ver afectados en todo el mundo debido a la invasión a Ucrania, pero aseguró que esto efectos no perjudicarán a nuestro país.

«Es importante que se tenga en cuenta que en México no habrá problemas de aumento de precio en combustible y de la energía eléctrica, a pesar de la invasión en Ucrania», dijo.

Ante esta cuestionarte, AMLO puntualizó que su gobierno cuenta con un plan para compensar los desequilibrios del mercado internacional de los combustibles.

Obrador explicó que para combatir esta posible problemática, México utilizará los excedentes de la venta del petróleo mexicano para así subsidiar los gastos de combustible y energía eléctrica. En estos momentos la venta de un barril del crudo mexicano se coloca en los 115 dólares, lo que genera el excedente que México necesita para no entrar en una crisis económica por combustibles.

Incluso, López Obrador aseguró que el país tiene reservas para soportar los cambios en el mercado internacional, a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

AMLO también dijo que ya se ha reducido las importaciones de gasolinas en un 45 por cierto y se seguirá con esa tendencia.

Explicó que esto se debe a que se ha invertido en la rehabilitación de las refinerías del país y ya también se compró Deer Park, lo que ayudará a la autosuficiencia.

«Por eso no tenemos necesidad de aumentar los precios de las gasolinas, porque se compensa el subsidio con los excedentes. De todos modos hay que cuidar que no suba la inflación y no haya carestías. Si no se controlan los precios de vs el aumento a las nubes», reiteró.