López Obrador: No se va a permitir la cultura autoritaria y machista en México

Desde Palacio Nacional, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que en su gobierno “Se está a favor de la igualdad de las mujeres en todos los planos. Estamos luchando, sobre todo por la igualdad económica y la igualdad social. No queremos que haya más mujeres en pobreza. Combatir la desigualdad, es el centro de nuestra preocupación».

En el marco del Día Internacional de la Mujer, López Obrador, detalló que «Sigue aumentando la cultura que no permite actitudes autoritarias, machistas; que no haya violencia, que no haya feminicidios, todo eso lo estamos impulsando».

Durante la mañanera, el presidente de México, reiteró que “no se va a permitir la cultura autoritaria y machista, y que no haya violencia y no haya feminicidios”. Además, dijo que “Se está avanzado mucho, porque en los programas de bienestar son más las mujeres que se benefician con la pensión, becas, hasta en los programas del campo están participando más”.

Mencionó que “en su administración la mujer tiene una participación activa, lo más importante es seguir avanzando en lo social, combatir la desigualdad económica y social, combatir la pobreza, estamos hablando de millones de mujeres en pobreza”.