La próxima semana, Gertz Manero comparecerá en el Senado: Monreal

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dio a conocer que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero, comparecerá en el Senado una vez que se realice la audiencia, la próxima semana, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se resolverá de fondo el amparo solicitado por Alejandra Cuevas Morán para obtener su libertad de prisión, a quien el fiscal acusa de asesinar a su hermano Federico.

Monreal expuso que ha conversado en las últimas horas con el funcionario y agregó que lo siente dispuesto, amable, muy cuidadoso en sus expresiones y obviamente él tiene sus explicaciones que las hará a la comisión y a la Jucopo.

En entrevista, Monreal discrepó de las opiniones de algunos analistas que afirman que es insostenible la continuidad de Gertz Manero.

“Yo no comparto esa opinión, creo que las instituciones, porque les dimos autonomía, tienen derecho a expresar su verdad. El Senado tiene que escuchar todas las versiones. (…) Nosotros no nos vamos a convertir en tapadera de nadie, ni vamos a defender oficiosamente a nadie. Pero tampoco nos vamos a convertir en atacantes, en Torquemadas insaciables que no nos corresponde, vamos a actuar con moderación y con prudencia y vamos a buscar una salida institucional a esta crisis que se está viviendo en procuración y administración de justicia en México”, dijo.

Monreal declinó opinar sobre un nuevo escándalo que involucra al fiscal Gertz Manero, al que ahora se le señala de triangular recursos en cuentas personales con fondos de la Universidad de las Américas (UDLA) cuando fue rector de la institución.

Reiteró que el Senado es vigilante y constructor de las leyes y sus integrantes son los arquitectos de la normatividad, del sistema normativo nacional y tienen que observarlo fielmente.