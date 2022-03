López Obrador reclama más responsabilidad a dueños de equipos de futbol  

Ante los hechos violentos del pasado sábado en donde se enfrentaron las barras de Atlas y Querétaro, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que “los dueños de los equipos de futbol deberían actuar con más responsabilidad, a la hora de dar respuesta a actos de violencia”.

El presidente señaló que “para generar una estrategia de seguridad, no debe de ser una decisión cupular, ya que se debe consultar a los aficionados, a los comentaristas y a toda la gente inmersa en el mundo del futbol”.

Desde Palacio Nacional, informó que una madre de familia entregó a uno de sus hijos, quien había participado en la pelea entre barras del sábado, dijo “Yo estoy seguro que los dueños de los equipos van a ayudar, y todos, además. Miren, una mamá, se ríen de mí, cuando los acusó a los mal portados, con las mamás con los abuelos y las abuelas”.

Ante las sanciones de la Federación Mexicana de Futbol al club Querétaro, López Obrador, mencionó “Eso está manejado por los dueños de los equipos, yo siento que deberían de actuar, con más responsabilidad todos; hay dueños de equipos que, si están preocupados por lo que pasó en Querétaro, que ya ha sucedido en otras partes, pero en Querétaro fue más difundido”.

El dirigente se refirió a las decisiones de los dueños de equipos “Yo esperó que sus decisiones no sean una cuestión cupular, de arriba, que se proteja siempre, y lo otro es que se tiene que cuidar, con la policía, y no echar en saco roto lo que significa la vigilancia, no sólo de partidos de fútbol, sino de todos los eventos masivos”.