Precio de la gasolina se dispara al máximo en Estados Unidos  

En Estados Unidos el precio de la gasolina se ha disparado y ha alcanzado niveles nunca antes vistos. De acuerdo a la Asociación Automovilística Estadounidense, el costo a alcanzado un nuevo récord ya que el galón se encuentra en 4.25 dólares, anteriormente era muy difícil que el precio superará los cuatro dólares.

De acuerdo a la asociación este incremento se debe en parte al conflicto armado entre Ucrania y Rusia. La dependencia señaló que el precio promedio esta entre 4.17 y 4.25 dólares. Este aumento se dio después de que el gobierno estadounidense anunciara el martes la prohibición de las importaciones de energía rusa.

En diferentes estados el precio es distinto, por ejemplo, en el Paso Texas el precio llegó a los 4.17 dólares. En California el precio por galón llegó a los 5.57 dólares; Incluso el gobernador de ese estado, Gavin Newsom, abrió la posibilidad de implementar una medida para devolver parte del dinero a los contribuyentes para compensar el aumento récord de los precios de combustibles.

Gavin Newsom, también señaló que “quiere liberar al estado “de una vez por todas de las garras de los petrodictadores, dijo que no se va aumentar la extracción de petróleo”. La propuesta de devolver el dinero no es un hecho todavía, sin embargo, el líder californiano detalló que ya se trabaja en medidas para que el aumento de los pecios de la gasolina no afecte la economía de los ciudadanos.