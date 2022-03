Spotify suspende las suscripciones premium en Rusia

¿Qué música suena en Rusia estos días? Según datos de Shazam , la canción más buscada esta semana en el país fue “I’m Alone” (en español, “estoy solo”), de Melissa y Tomo. No es casualidad que se sientan así los rusos, pues hasta el gigante sueco de la música en línea, Spotify, les ha dado la espalda.

La empresa anunció este jueves el fin de las suscripciones de pago en Rusia. Esto por la imposibilidad de los usuarios de pagarlas a causa de las sanciones económicas a las que se enfrentan actualmente.

«La mayoría de los usuarios premium en Rusia ya no pueden realizar pagos debido a las nuevas restricciones impuestas por los principales proveedores», dijo a la AFP un portavoz de Spotify. Las cuentas de pago «se cancelarán si el pago mensual falla, y la cuenta se cambiará automáticamente a nuestro servicio gratuito», indicó en un comunicado.

Además, desde principios de marzo, la empresa ya había anunciado el cierre de sus oficinas en la región de manera indefinida, en solidaridad con la actual invasión rusa a Ucrania.

Actualmente, Rusia se encuentra más castigada que Irán, Siria y Corea del Norte por su invasión al país vecino. Cuentan con más de 5,500 sanciones que iniciaron desde el 22 de febrero y esto ha causado repercusiones en la población rusa.

Variety mencionó que el CFO de Spotify, Pau Voguel, anunció en la conferencia “Morgan Stanley’s 2022 Technology, Media and Telecom Conference” que esto no representa pérdidas significativas para la empresa, puesto que los usuarios premium representan menos del 1% de sus ingresos totales. Sin embargo, Voguel también mencionó a este medio que no eliminarán por completo el uso de Spotify en Rusia, con el motivo de seguir manteniendo “un flujo global de información”.

La retirada de Spotify premium en Rusia coincidió en fechas con la reciente caída que sufrió el pasado 8 de marzo , por lo que la conversación y los memes en redes sociales se hicieron notar.