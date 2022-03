📍Asesinan en Ucrania a un periodista estadounidense; Brent Renaud fue colaborador del diario The New York Times. Murió durante un ataque en Irpin, a las afueras de Kiev, según informó el jefe de la Policía de la región.

En una localidad ubicada al oeste de Kiev, tropas rusas asesinaron, en un tiroteo a un periodista y ex colaborador del diario americano The New York Times, esto en un tiroteo ocurrido en el poblado de Irpen, así lo dio a conocer la policía capital Ucraniana.

El periodista se identificó como Brent Renaud, quien tenía 51 años de edad, además en el tiroteo uno de sus colaboradores también resultó herido.