AMLO: “México tiene suficientes vacunas Covid-19 para todo el año” El mandatario dijo que ya no habrá necesidad de renovar el contrato con la empresa que fabrica la vacuna rusa Sputnik

Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que “El país tiene reserva de vacunas suficientes de Covid-19 para todo el año. Señaló que “Ya no habrá necesidad de renovar el contrato con la empresa que fabrica la vacuna rusa Sputnik.

López Obrador, dijo que la no renovación del contrato se debe a que ya se tiene una gran cantidad de vacunas, no porque se estén aplicando sanciones económicas debido al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Durante su tradicional conferencia matutina, informó “Se van a mantener todos los contratos, convenios que se tengan con todos los países, no se cancela nada. Y en el caso de la vacuna (Sputnik), pues ya no vamos a necesitar. Afortunadamente tenemos una reserva importante que nos permite proteger a la población”.

El mandatario señaló “Todo este año tenemos ya reserva de vacunas suficientes y está por conocerse el resultado de la vacuna Patria, lo que tenemos nos alcanza”.

En cuanto al contrato con Sputnik explicó “Ya hay un compromiso de adquirir vacunas Sputnik y se va a mantener ese compromiso, sin embargo, el convenio ya no se va a renovar, el compromiso que se tiene hasta este día se va a cumplir, nosotros no participamos en sanciones a nadie”.

Ante el conflicto que se vive en Europa, reiteró “Llamamos a que se busque el diálogo, se consiga la paz, se evite la pérdida de vidas humanas, pero no nos metemos a tomar sanciones, mucho menos a mandar armas. Eso no, no participamos en eso”.